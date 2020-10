Freche Vögel in Eggiwil – Sie wollen nur spielen Seit einiger Zeit verschwinden Grablichter vom Friedhof. Die Übeltäter sind identifiziert, bestrafen lassen sie sich allerdings schlecht. Cornelia Leuenberger

Cartoon: Max Spring

Auf dem Friedhof in Eggiwil sind Unruhestifter unterwegs. Sie stehlen, machen Dinge kaputt und lassen die Überreste liegen. Signalement: zweibeinig, pechschwarz, grosser Schnabel. Charakter: neugierig, verspielt, sozial. Spezielles Merkmal: Sie sind intelligent – viel intelligenter, als so mancher ihnen zumuten würde.

Die Rede ist von Krähen. Dass sie sich auf dem Friedhof blicken lassen, würde eigentlich nicht gross stören, hätten sie nicht die unschöne Angewohnheit, sich an Sachen zu vergreifen, die sie besser in Ruhe lassen sollten: «Leider werden auf dem Friedhof immer wieder Grablichter von Krähen aufgepickt, umgeworfen und in die umliegenden Felder verschleppt», ist auf der Website der Gemeinde zu lesen. Bei ihren Raubzügen konzentrieren sich die Vögel ausschliesslich auf Grablichter mit Kerzen aus Wachs. Den picken sie dann heraus, den Rest lassen sie liegen.