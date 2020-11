Berner Ideen (7) – Sie wollen mit Baschi den Journalistenpreis gewinnen Gewöhnlicher Musikjournalismus ist ihnen zu starr. Nina Kobelt und Miriam Lenz gründeten darum ihren eigenen Blog – und noch ganz viel mehr. Flavia Von Gunten

Im Berner Café Les Amis betreiben Miriam Lenz und Nina Kobelt eine «Filiale» ihres Büchershops. Foto: Raphael Moser

Rockette ist wie das Weltall: vielfältig und nicht ganz fassbar. Was die Bernerinnen Nina Kobelt und Miriam Lenz unter diesem Namen führen, ist zwar in erster Linie ein Musikblog, doch tummeln sich auf diesem Planeten weitere Formate, und ständig kommen neue dazu. Aber der Reihe nach.

Kennen gelernt haben sich Kobelt und Lenz am Casting der Talentshow «Musicstar» des Schweizer Fernsehens. Nicht als Sängerinnen waren sie dort, sondern als Journalistinnen. Sie erkannten ihre gemeinsame Vorliebe für Promigeschichten und blieben in Kontakt.

Bald stellten beide fest, dass sie in ihren Jobs nicht so über Musik schreiben können, wie sie gerne möchten. Strukturiert mussten die Texte sein, wenn möglich mit einem regionalen Bezug. Platz für die Geschichten hinter der Geschichte blieb da keiner. Wenn das Smartphone mit dem aufgenommenen Gespräch in den Swimmingpool fiel, bekamen die Leserinnen und Leser das nicht mit.