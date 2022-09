Aufwind dank Krise? – Sie wollen die SP aus der Verlustzone führen Die letzten Jahre seien «nicht die beste Zeit» gewesen, sagt die designierte Berner SP-Co-Präsidentin Anna Tanner. Die SP soll wieder Sitze gewinnen. Bernhard Ott

Wie ihre Vorgängerin Mirjam Veglio setzt auch Anna Tanner gern einen roten Akzent neben Ueli Egger im Präsidium der SP Kanton Bern. Foto: Nicole Philipp

Ist das Glas für die SP nun halb voll oder halb leer? Nimmt man die Sitzverluste in den letzten Wahlen als Kriterium, bleibt kein Zweifel: Das Glas ist halb leer. Minus sechs Sitze bei den Grossratswahlen von letztem Frühjahr und ein Debakel für die SP-Männerliste in den letzten Nationalratswahlen. Damals schafften mit Corrado Pardini und Adrian Wüthrich gleich zwei Bisherige die Wiederwahl nicht, sodass die Berner SP-Delegation in der grossen Kammer im Bundeshaus von sechs auf vier Sitze zusammengeschrumpfte.