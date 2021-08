Grindelwalds «Schandfleck» – Sie wollen dem Fiescherblick neues Leben einhauchen Seit Jahren steht der Fiescherblick leer, und eine Blache kaschiert die Bauruine mehr schlecht als recht. Dies wollen die Grindelwalder Brüder Matthias und Lars Michel ändern. Samuel Günter

In den Fiescherblick soll wieder Leben einziehen, und die umstrittene Blache soll verschwinden (v. l.): Lars, Matthias, Gaby und Gery Michel vom benachbarten Gletschergarten haben die Liegenschaft übernommen. Foto: Samuel Günter

Matthias und Lars Michel wuchsen gleich neben dem Fiescherblick auf. Der Bauruine an bester Lage, die oft als Schandfleck für Grindelwald bezeichnet wird. «Ich war noch in der Schule, als ich zu Matthias, der damals den Gymer Interlaken besuchte, sagte, dass etwas gehen muss», erinnert sich Lars Michel. «Wir hatten viele Ideen – die meisten verrückt.» Nun sind einige Jahre vergangen, und die Brüder haben sich einen ansehnlichen Rucksack an Erfahrungen in der Hotellerie, der Gastronomie und der Tourismusbranche erarbeitet. Jetzt fühlen sie sich bereit, dem Fiescherblick eine Zukunft zu geben.