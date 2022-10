Hass gegen Brasiliens Armenpriester – «Sie wollen, dass ich bald sterbe» In São Paulo werden Obdachlose schikaniert und verprügelt. Priester Lancellotti setzt sich für sie ein – und hat sich deswegen viele Feinde gemacht. Darunter Präsident Bolsonaro, der am Sonntag um seine Wiederwahl kämpft. Simon Widmer aus São Paulo

Erhält Todesdrohungen: PriesterJúlio Lancellotti. Foto: Caio Guatelli (Redux)

Er trägt eine lange, weisse Robe, darunter eine gelbe Schürze und schiebt einen Einkaufswagen mit Brot und Bananen vor sich her. Auch diesen Freitag verteilt der Priester Júlio Lancellotti zusammen mit seinem Team Essen an diejenigen, die in der Millionenstadt São Paulo ganz unten angekommen sind. Für die einen ist Lancellotti das menschliche Gewissen Brasiliens. Für die anderen ist er ein Kommunist, ein Dieb oder einfach ein lästiger Kerl, der Gesindel ins Quartier bringt.