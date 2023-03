Kampf gegen die Teuerung – Sie wollen das schöne Leben zurück Ein Berner Bündnis setzt sich für ein «gutes Leben für alle» ein. Braucht die wohlhabende Schweiz ein solches Bündnis? Simone Klemenz

Sie wollen gegen die steigenden Lebenskosten vorgehen: Sebastian Killer, Jakub Walczak und Nora Hunziker vom Bündnis «Fertig Luschtig». Foto: Franziska Rothenbühler

Sie treffen sich in einer Nebengasse im Länggassquartier. Dort befindet sich das Büro der Gassenarbeit. Während es draussen bereits dämmert, brennt drinnen Licht. Hände rücken Tische umher, ein Wasserkocher pfeift, Laptops beginnen zu surren. Das Berner Bündnis «Fertig Luschtig» plant seine nächsten Schritte. Im Raum sitzen 11 Personen. Was sie eint: Sie sind jung. Politisch links. Und wollen in Zeiten der Teuerung für ein «gutes Leben für alle kämpfen».