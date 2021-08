2. Wahlgang Statthalteramt – Sie wollen bessere Kompromisse schmieden als der Vorgänger Ladina Kirchen (SP) und Tatjana Rothenbühler (FDP) haben keine einfachen Wahlkampfbedingungen. Beide wollen sich auch von Christoph Lerch abgrenzen. Lea Stuber

Ladina Kirchen (SP) oder Tatjana Rothenbühler (FDP)? Wer wird nach Christoph Lerch (SP) die nächste Regierungsstatthalterin Bern-Mittelland? Foto: Manuel Lopez, Montage: BZ

Sie waren viel unterwegs in den vergangenen Tagen. Die eine in Belp, Moosseedorf oder Gümligen. Die andere in Bremgarten, in der Berner Altstadt oder in Wabern.

Ladina Kirchen (SP) und Tatjana Rothenbühler (FDP) wollen jetzt, knapp zwei Wochen vor dem zweiten Wahlgang zur Regierungsstatthalterin, präsent sein in einigen der 76 Gemeinden, die zum Verwaltungskreis Bern-Mittelland gehören. Man könnte fast sagen: Der Wahlkampf nimmt nach den langen Sommerferien Fahrt auf.

Denn dass zwischen dem ersten Wahlgang Mitte Juni und dem zweiten am 29. August die Sommerferien lagen, machte es für die Kandidatinnen nicht einfacher für ihren Wahlkampf. Ladina Kirchen (51) sagt: «Die erneute Mobilisierung der Wählerschaft wäre bei einem früheren zweiten Wahlgang einfacher gewesen.» Tatjana Rothenbühler (50) stellte an den Strassenaktionen immerhin fest, dass es zahlreiche Zuhausegebliebene gibt: «Die Leute sind, anders als noch vor Monaten, offener für Gespräche.»