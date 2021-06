Statthalterwahlen Bern-Mittelland – Sie wollen am Sonntag Statthalter Lerch beerben Ladina Kirchen (SP), Claude Grosjean (GLP) und Tatjana Rothenbühler (FDP) wollen am 13. Juni ins Regierungsstatthalteramt einziehen. Ein kurzer Überblick kurz vor dem Wahltag. Benjamin Bitoun

Hoffen auf die Gunst der Stimmbevölkerung (v. links): Ladina Kirchen, Claude Grosjean und Tatjana Rothenbühler. Foto: Christian Pfander

Sie bewerben sich am Wahlsonntag für ein Amt, das auf den ersten Blick nach einem knochentrockenen Paragrafenreiter-Job klingt: Ladina Kirchen (SP), Claude Grosjean (GLP) und Tatjana Rothenbühler (FDP) wollen den abtretenden Regierungsstatthalter Christoph Lerch (SP) beerben und in dessen Büro in Ostermundigen einziehen.

Ob knochentrocken oder nicht: Die Wahl, welche die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu treffen haben, ist wichtig. Der Regierungsstatthalter ist der verlängerte Arm der Kantonsregierung im Verwaltungskreis Bern-Mittelland und übt die Aufsicht über die 76 Gemeinden mit ihren gut 400’000 Einwohnern aus.

Er muss dabei vieles zugleich sein: ein wenig Richter, Politiker und Mediator, der Konfliktsituationen gut vermitteln kann. Bei seinen Entscheiden verfügt er zudem über einen «erheblichen Spielraum», wie Statthalter Christoph Lerch jüngst gegenüber dieser Zeitung sagte. Kein Wunder also, haben sich die Kandidierenden in den vergangenen Wochen nicht auf das Aufhängen von Plakaten beschränkt, sondern einen harten Wahlkampf geliefert (lesen sie hier die BZ-Porträts von Ladina Kirchen, Claude Grosjean und Tatjana Rothenbühler).

Teurer Wahlkampf

Ebenfalls ein Indiz für die Bedeutung des frei werdenden Juristen-Chefpostens ist das Geld, das in den Wahlkampf floss. Die Wirtschaftsverbände beispielsweise haben die Kampagne der FDP-Kandidatin Rothenbühler mit 100’000 Franken unterstützt. Dem bürgerlichen Bündnis liessen sie für die letzten Gemeinderatswahlen in der Stadt Bern «nur» 70’000 Franken zukommen.

Zum Vergleich: SP-Kandidatin Ladina Kirchen und GLP-Anwärter Claude Grosjean investierten beide rund 50’000 Franken in ihre Kampagne.

