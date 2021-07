Mary Simon – Sie wird Kanadas erste indigene Generalgouverneurin Mary Simon wird offizielle Repräsentantin der britischen Königin Elizabeth II. in dem Commonwealth-Staat. Ein «historischer Schritt» für das Land, sagte Regierungschef Justin Trudeau.

Mary Simon während einer Rede im Kanadas Nationalmuseum für Geschichte und Gesellschaft in Quebec. (6. Juli 2021) Foto: Sean Kilpatrick (The Canadian Press via AP/Keystone)

In Kanada ist erstmals eine Inuit zur Generalgouverneurin ernannt worden. Die Berufung von Mary Simon als offizielle Repräsentantin der britischen Königin Elizabeth II. in dem Commonwealth-Staat sei ein «historischer Schritt» für das Land, sagte Regierungschef Justin Trudeau am Dienstag. Simon arbeitete frühere als Journalistin und war Vorsitzende der Organisation Inuit Tapiriit Kanatami, einer Interessenvertretung kanadischer Inuit. Sie war auch Präsidentin der internationalen Inuit Circumpolar Conference.

Simon bezeichnete ihre Ernennung als «historischen und inspirierenden Moment für Kanada und einen wichtigen Schritt auf dem langen Weg der Versöhnung».

In den vergangene Wochen hatte die Entdeckung von anonymen Massengräbern indigener Kinder für Entsetzen in Kanada gesorgt. Mehr als tausend Gräber wurden nahe ehemaligen Internaten für Kinder von Ureinwohnern gefunden.

Mit den «Gräueltaten» auseinandersetzen

In Kanada waren seit 1874 rund 150’000 Kinder von Ureinwohnern und gemischten Paaren von ihren Familien und ihrer Kultur getrennt und in kirchliche Heime gesteckt worden, um sie so zur Anpassung an die weisse Mehrheitsgesellschaft zu zwingen. Viele von ihnen wurden in den Heimen misshandelt oder sexuell missbraucht. Nach bisherigen Angaben starben mindestens 4000 dieser Kinder, viele von ihnen an Tuberkulose. Die letzten dieser Schulen schlossen erst in den 90er Jahren.

Kanada müsse sich mit diesen «Gräueltaten» auseinandersetzen und sie in Erinnerung behalten, sagte Simon am Dienstag. Sie übernimmt das Amt der Generalgouverneurin von Julie Payette, die im Januar wegen Vorwürfen der Schikane von Mitarbeitern zurückgetreten war. Seitdem wurden die hauptsächlich repräsentativen Aufgaben vom Vorsitzenden des obersten Gerichtshofes, Richard Wagner, übernommen.

AFP

