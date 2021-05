«Apropos» – der tägliche Podcast – Sie will nicht vergessen, wer sie ist Eine Frau erkrankt mit Mitte 50 an Demenz. Sie beschliesst, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Doch wann ist der richtige Moment, um zu gehen?

Rita Schwager 2019 in ihrem Zuhause im Kanton Luzern. Foto: Esther Michel

Rund 30’000 Menschen erkranken in der Schweiz jährlich an Demenz. Meist betrifft es Personen im hohen Alter. Bei Rita Schwager ist es anders: Die zweifache Mutter und Krankenpflegerin ist erst 53, als sie die Diagnose Demenz erhält. Von da an weiss Rita, dass sie sich in Zukunft weniger und weniger auf ihr Gedächtnis verlassen kann.

Was nun? Für Rita Schwager ist klar: Sie will nicht pflegebedürftig werden, sie will nicht vergessen, wer sie ist. Sondern mit der Sterbehilfeorganisation Exit freiwillig aus dem Leben scheiden. Doch wann ist der richtige Moment dafür? Wann ist sie noch urteilsfähig genug – und doch schon bereit, zu gehen?

Die freie Journalistin und «Magazin»-Autorin Manuela Enggist hat Rita Schwager und ihre Familie während mehr als drei Jahren begleitet (hier können Sie das Protokoll ihrer Begegnungen nachlesen). Im Podcast «Apropos» erzählt sie von Ritas Kampf gegen das Vergessen – und von ihrem Ringen um Selbstbestimmung angesichts der fortschreitenden Krankheit.

Ausgewählte Texte zum Hören Infos einblenden Jeweils sonntags finden Sie im Feed des Podcasts «Apropos» einen ausgewählten Text in voller Länge, vorgelesen von «Tages Anzeiger»-Redaktor Jean-Marc Nia. Hören Sie am Sonntag 16. Mai Manuela Enggists Recherche «Die Mutter, die ihr Gedächtnis verlor» in voller Länge

