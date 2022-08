Das komplizierte Leben der Demi Lovato – Sie will jetzt doch wieder Frau sein Nach einer Krise outete sich Demi Lovato als nonbinär und wollte mit den Pronomen they/them angesprochen werden. Ein Jahr später fühlt sie sich bereits wieder als Frau. Michèle Binswanger

Xie ist jetzt Frau und auch ein bisschen nonbinär: Demi Lovato. Getty Images via AFP

Einfach war es mit ihr noch nie. Die Intensität des erst 28 Jahre alten Lebens von Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato wird nur vom Ausmass ihres Talents übertroffen. Und so passte es ganz gut ins Bild, als sie die Sache vor Jahresfrist noch ein bisschen komplizierter machte.

Im Frühling 2021 verkündete Lovato, sich weder als Mann noch als Frau zu fühlen, sondern als nonbinär, weshalb fortan mit den Personalpronomen they/them auf sie Bezug genommen werden solle. (Im Deutschen gibt es dafür keine Entsprechung, obschon wir mit «es» ein geschlechtsneutrales Pronomen hätten, das aber als despektierlich empfunden wird. Deshalb werden Neologismen wie xie oder xer vorgeschlagen.)

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es kaum Hinweise darauf gegeben, dass Lovato sich als etwas anderes denn als Frau identifiziert hätte. Aufgewachsen in einer komplizierten Familie, war sie das grosse Talent und sang, tanzte und schauspielerte schon als Kind, und sie zahlte auch den Preis dafür. So litt sie schon als Fünfjährige unter Depressionen, wie verschiedenen Dokumentationen über ihr Leben zu entnehmen ist, später wurde eine bipolare Störung diagnostiziert.

Multiple Drogensucht

Als Sängerin machte sie grosse Karriere, diese wurde aber von multiplen Suchtproblemen begleitet: Es begann mit Adderall, einem Amphetamin und Alkohol, dann ging sie über zu Xanax, MDMA und Kokain und endete in einer Vorliebe für Heroin und Crack. Daneben litt sie auch unter der Essstörung Bulimie und erlebte wiederholt sexuellen Missbrauch.

2018 landete sie nach einer Überdosis aller möglichen Drogen im Spital. Sie überlebte drei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt, verlor das Augenlicht zeitweise, rappelte sich dann aber wieder auf und kam zurück auf die Bühne.

Man kann nun darüber spekulieren, ob ihre fluide Gender-Identität Ursache oder Resultat dieser bewegten Geschichte ist. Sicher aber beherrschte das Thema die Schlagzeilen, und Lovato gab sich alle Mühe, keine Fragen offenzulassen.

In einem Insta-Video verkündete sie mit feschem Kurzhaarschnitt, ihre Entscheidung führe zwar auf «ein anderes Level der Angreifbarkeit und Verletzlichkeit». Sie tue dies aber auch nur «für jene, die bislang nicht in der Lage gewesen seien, anderen mitzuteilen, wer sie wirklich sind». Auf Twitter schrieb sie weiter, ihrer Entscheidung, sich als nonbinär zu identifizieren, werde nun eine Zeit der Heilung und Selbstreflexion folgen.

Weder Mann noch Frau, sondern beides

Die Zentralorgane der Popkultur feierten die Nachricht, über die von «Vogue» über «Rolling Stone» bis CNN und BBC breit berichtet wurde. Lovato gab in der Folge auch preis, pansexuell zu empfinden, sie verliebe sich also einfach in Menschen, deren Geschlecht keine Rolle spiele. Denn «maskuline und feminine Energie sind ausgeglichen», so sehr, dass sie zwar ein Kleid und Absätze trage im Moment, sich aber dennoch weder als Frau noch als Mann fühle, sondern als beides.

Wer sich nun bereits Sorgen macht, dass Lovato in diesem Text weiterhin als «sie» und nicht «xie/xer» bezeichnet wird, darf sich entspannen. Lovato hatte selbst eingeräumt, damit grosszügig umzugehen. Neulich habe sie etwa ausgerufen: «Ich freue mich so sehr, Tante zu werden!» Dann habe sie sich gesagt: Halt, wie heisst denn das jetzt bei einer Nonbinären?

Das werden wir nun leider doch nicht erfahren. Vergangene Woche nämlich gab sie bekannt, wieder eine sie zu sein, eine Nachricht, die CNN mit einem «Breaking News»-Banner sofort verkündete. «In letzter Zeit habe ich mich wieder femininer gefühlt», so die Begründung des Popstars. Sie darf nun also wieder mit «sie» angesprochen werden, auch wenn sie they/them nach wie vor zu akzeptieren bereit sei. Auf ihrem Insta-Profil führt sie nun beides auf. Einfacher wird es nicht.



Michèle Binswanger schreibt über Menschen, ihre Geschichten und macht vertiefte Recherchen. Sie wurde 2016, 2017 und 2018 zur Gesellschaftsjournalistin des Jahres gewählt. Heute leitet sie zusammen mit Philippe Zweifel das Ressort Kultur, Leben, Wissen, Service der Sonntagszeitung und Mantel-Redaktionen. Mehr Infos @mbinswanger

