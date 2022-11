Fasnacht in Langenthal – Sie will die närrischen Traditionen bewahren Renate Niklaus ist seit kurzem Oberin der Fasnachtsgesellschaft. Am 11.11. beginnt für sie und alle Närrinnen und Narren die fünfte Jahreszeit. Tobias Granwehr Raphael Moser

Renate Niklaus will als Fasnachtsoberin den Mittelweg finden zwischen Strassenparty und traditioneller Fasnacht. Foto: Raphael Moser

Die Freunde des närrischen Treibens hatten in den vergangenen drei Jahren in Langenthal wenig zu lachen. Die Corona-Pandemie durchkreuzte lange Zeit fast jegliche Aktivitäten der Fasnächtlerinnen und Fasnächtler. Zweimal musste der mehrtägige Event in der Stadt abgesagt werden, im letzten Jahr fand die Fasnacht Corona-bedingt in ungewöhnlichem und kleinerem Rahmen ausschliesslich auf dem Markthallenareal statt.