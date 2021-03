Grossrätin aus Herzogenbuchsee – Sie will auch in Bern als Vermittlerin auftreten Ruth Sager (SP) wird sich im Kantonsparlament vor allem für die Bildungs- und Klimapolitik einsetzen. Auf der Parteilinie liegt sie aber nicht überall. Sebastian Weber

Ruth Sager politisiert künftig im Grossen Rat. Foto: Beat Mathys

Nur noch wenige Tage bis sie am Montag in der Frühlingssession als neue Grossrätin vereidigt wird. Überwiegt da die Vorfreude oder doch die Nervosität? Ruth Sager lächelt. Die SP-Politikerin ist keine, die schnell mit einer Antwort vorprescht, sondern sich eine solche gut überlegt. Hierfür ist genügend Zeit und Ruhe: Ihr Mann und die zwei der vier Kinder, die noch zu Hause wohnen, sind an diesem Vormittag nicht da. Die 52-Jährige hat die warme Stube an der Wysshölzlistrasse in Herzogenbuchsee für sich alleine.

«Beides ein wenig», antwortet sie dann. Einerseits freue sie sich auf die Herausforderung. Andererseits komme da eine ganz neue Welt auf sie zu. Vor allem aber sei sie gespannt, wie sich die Situation vor Ort präsentieren werde. Angesichts der Pandemie würden die ersten Begegnungen im Grossen Rat sicher unter erschwerten Bedingungen stattfinden. «Der Austausch mit den anderen Ratskollegen wird am Anfang vermutlich nicht gerade leicht sein.»