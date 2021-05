Saisonal kochen mit Meret Bissegger – Sie weiss, wie man jede Pflanze zur Delikatesse macht Ihr Garten ist wild, doch in ihren Büchern herrscht Ordnung: Das Leben der Köchin Meret Bissegger im Bleniotal wird von Pflanzen bestimmt. Nina Kobelt

Meret Bissegger unter ihrem dominanten portugiesischen Kohl. Die Tulpen schauen zu. Foto: Claudio Bader

In einem Garten, sagt Meret Bissegger, muss man aushalten, dass Pflanzen wachsen, wie sie wollen und manchmal viel Platz einnehmen. Der «cavolo portoghese» zum Beispiel, der portugiesische Kohl: Er ist ausgeschossen und steht dominant mitten im Beet – wie ein Patron in seiner Fabrik. Das Silberblatt, das derzeit violett und weiss blüht. Oder die Gundelrebe, dieses Erdefeu, das sich ausbreitet in Bisseggers Garten, als ob es ein Terrain zu erobern gäbe.

Es ist ein kühler Morgen im April, wir tragen Jacke und Schal, Meret Bissegger Filzohrringe, die aussehen wie kleine Randenscheiben. Sie stapft durch den Garten ihrer Casa Merogusto in Malvaglia, wobei es mehr ist als das – manchmal macht es den Anschein, dass sie schwebt, und dann wieder eher wieselt. Dann und wann bückt sie sich und streicht über ein Blatt. «Jetzt fange ich noch an zu jäten», sagt sie fast erstaunt, als ob das ganz abwegig wäre.