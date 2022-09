Alte Zulgbrücke in Steffisburg – Sie wehrte sich bis zum Schluss In einer spektakulären Aktion wurde die tragende Konstruktion der Alten Zulgbrücke in Steffisburg abmontiert. Die Vorbereitung war anspruchsvoll. Marco Zysset

Die Alte Zulgbrücke wird an einem Stück weggehoben. Foto: PD

«Brügg us Holz – Bärner Stolz»: Diese Worte prangten während 85 Jahren in grossen Lettern über der nördlichen Auffahrt auf die Holzbrücke an der Alten Bernstrasse in Steffisburg. Und diesen Stolz liess das Bauwerk die Mannen, die ihr Schicksal besiegeln und sie demontieren sollten, in den letzten Tagen noch einmal so richtig spüren.