Patriarchale Gewalt – Sie waren ihren Ehemännern wie Sklavinnen ausgeliefert Ein Familienclan aus dem Balkan soll Mädchen in die Schweiz geschmuggelt, sie während Jahren misshandelt und missbraucht haben. Jetzt stehen der Vater und seine vier Söhne vor Gericht. Simone Rau Anielle Peterhans

Wie Sklavinnen: Ein Klan aus dem Balkan schmuggelte Mädchen in die Schweiz und missbrauchte sie über Jahre. Nun beginnt der Prozess. Illustration: Benjamin Güdel

Drita (Name geändert) ist 15 Jahre alt, als sie Ende 2007 in die Schweiz kommt. Illegal, nach einer mehrtägigen Reise, einen Teil davon zu Fuss, nachts, durch den Wald. In ihrer Heimat Albanien hat ein 50-jähriger Mann ihren Eltern versprochen, für sie zu sorgen, ihr ein besseres Leben zu ermöglichen, ein Studium sogar. Sie müsse nur seinen Sohn heiraten. Dieser wohne bereits in der Schweiz, genau wie er selbst, seine Ehefrau und drei weitere Söhne.