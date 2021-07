Nachruf auf Raffaella Carrà - Sie war eine italienische Freiheitsikone

Roberto Benignis Attacke Infos einblenden

Ein einziges Mal in ihrer langen Karriere wurde es selbst Raffalla Carrà zu viel: 1991 war das, in der grossen Samstagabendshow «Fantastico» auf Rai1, die sie damals moderierte. Zu Gast war der Schauspieler und Komiker Roberto Benigni, der ihr nicht nur einen langen Monolog über weibliche und männliche Geschlechtsorgane vortrug, sondern auch ziemlich handgreiflich wurde. Carrà stürzte zu Boden, wehrte sich, versuchte dennoch, das Ganze als Show fortzusetzen; aber man sah ihr an, dass sie das nun definitiv nicht mehr lustig fand. Die Szene wurde Kult, unter dem reichlich vulgären Stichwort «la patonza» ging sie in die Fernsehgeschichte ein, auf Youtube wurde sie millionenfach geklickt. Vor allem aber war es ein Moment, in der das perfekte Showgirl Raffaella Carrà als selbstbestimmte Frau fassbar wurde: So sehr sie in ihren Choreografien und Texten die Freizügigkeit zelebrierte – hier hat sie klare Grenzen markiert. (suk)