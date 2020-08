Über Florijana Ismaili Infos einblenden

Florijana Ismaili kam 1995 in Aarberg BE zur Welt und wuchs in Worben auf. Als Juniorin spielte sie beim FC Walperswil, im Alter von 16 Jahren wechselte sie zu YB in die erste Frauschaft. Am 16. Januar 2014 debütierte Ismaili fürs Schweizer A-Nationalteam, 2015 reiste sie mit an die WM in Kanada. Bei YB war die Offensivspielerin eine Integrationsfigur, mit ihrer herzlichen Art und ihrer Leidenschaft für den Fussball die logische Wahl als Captain, nebenbei arbeitete sie Teilzeit am Empfang eines Fitnessstudios. Ismaili träumte davon, einmal in der deutschen Bundesliga zu spielen und vom Fussball leben zu können.

