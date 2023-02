Tagestipp: Swiss Jazz Orchestra – Sie versteht es virtuos, musikalische Fäden zu verknüpfen Längst zählt Hendrika Entzian sowohl als Kontrabassistin wie auch als Bandleaderin zur Elite der deutschen Jazzszene. Jetzt spielt sie mit dem Swiss Jazz Orchestra. Alexander Sury

Das Debütalbum «Marble» ihrer eigenen Big Band brachte Hendrika Entzian gleich eine Nominierung für den Deutschen Jazzpreis ein. Foto: zvg

Kontrabass, Komposition, Arrangement: Gleich in allen drei Bereichen ist die 38-jährige Hendrika Entzian eine Ausnahmeerscheinung. Die in Hamburg und Köln ausgebildete Musikerin hat ein eigenes Quartett, dessen zweites Album «Pivot» für den Echo Jazz nominiert wurde. 2021 gründete sie ihre eigene Big Band Hendrika Entzian+, welche ihr auch gleich eine Nominierung für den Deutschen Jazzpreis in der Kategorie «Grosses Ensemble des Jahres» für das Debütalbum einbrachte. «Marble» heisst es, und klanglich zeichnet es das Edle dieses Materials nach, das Kantige und Glatte, das Helle und die dunklen Strukturen mit ihren mitunter überraschenden Wendungen. (lex)