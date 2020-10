Warum heisst es «Boiler Room Scam»? Infos einblenden

Beim Ausdruck «Boiler Room», zu Deutsch Heizungsraum, handelt es sich um einen Begriff aus der Börsensprache. Er bezeichnet die Stimmung in Börsen-Büros, wo auf dichtem Raum die Drähte der Telefonverkäufer heisslaufen.

Daraus leitet sich der Begriff «Boiler Room Scam», also Heizungsraum-Betrug ab, weil die Täterschaft per Telefonanruf Personen zu akquirieren versucht, die bereit sind, in den Handel mit den angebotenen Wertschriften und/oder Kryptowährungen zu investieren.

Die Wertschriften oder Kryptowährungen, in welche Geld investiert oder zum Handel damit angelegt werden soll, gibt es zwar auf dem realen Markt meist tatsächlich, jedoch findet in den genannten Betrugsfällen kein Handel damit statt, sondern die betroffenen Personen verlieren das gesamte Geld, welches sie einzahlen.