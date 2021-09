Besuch beim Stuntman – Sie verhauen sich nach Plan Wie gefährlich ist das Leben als Stuntman? Drei Schülerinnen aus Spiez haben ein Team besucht. Lina Giandon , Deborah Gander , Aina Mürner

Verrückte Truppe: Die Stuntmen- und women von Stuckiaction posieren mit den drei Schülerinnen aus Spiez. Foto: Jugendreporter

Eine Frau schwingt ihre Waffe in Richtung des Mannes. Dieser blockt den Schlag souverän ab. Nun ist der Mann an der Reihe: Er stösst seine Waffe in Richtung der Frau, diese kann den Angriff nur mit knapper Not abwehren.

Die Hauptdarstellerin kämpft für den Film «Mad Heidi» gegen einen Stuntman in einer Trainingshalle in Bern. Sie wurden von Profis genau instruiert und übten die genaue Schrittfolge.

Roland Siegenthaler ist 37 Jahre alt und seit 8 Jahren bei der Firma Stuckiaction als Stuntman dabei. Stuntman ist ein in der Schweiz nicht so verbreiteter Beruf, man kann diesen Beruf aber tatsächlich erlernen. Es gibt zwar keine direkte Lehre dafür, aber man macht immer wieder Ausbildungen auf spezifische Stunts – diese gefährlichen Filmszenen, in denen sich die Stars gerne von speziell geschulten Doubles ersetzen lassen.