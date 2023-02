Trotz Lädelisterben in Dörfern – Sie übernimmt die Metzgerei ihrer Eltern Im Kanton Bern haben in den letzten zehn Jahren zwanzig Metzgereien geschlossen. Doch Claudia Jaun sieht eine Zukunft für ihren Familienbetrieb in Neuenegg. Pia Scheidegger

Claudia Jaun wird Spezialitäten der Familie – wie diese Schlossbeindeckeli – weiterhin im Laden anbieten. Fotos: Nicole Philipp

Claudia Jaun hat einen Hinterschinken vor sich und schneidet oberhalb des Hüftknochens etwas Fleisch ab. «Das ist ein Schlossbeindeckeli, eine extrem zarte und saftige Muskelpartie des Schweins», sagt die 28-Jährige. Sie hat Anfang Februar die Dorfmetzgerei Jaun von ihren Eltern übernommen. Das Stück Fleisch, das sie gerade in den Fingern hält, ist eine in der Region bekannte Spezialität ihrer Familie. An einem warmen Sommerwochenende gehen auch mal 300 marinierte Schlossbeindeckeli über die Ladentheke an der Dorfstrasse in Neuenegg.