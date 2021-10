Turnleiterin seit 60 Jahren – Sie turnt sich durch ihr Leben Wenn Ursula Hunziker den Ton angibt, folgen ihr die Senioren: Auch mit ihren 77 Jahren leitet die Neueneggerin noch regelmässig Turnstunden. Sheila Matti

Bestimmt und doch humorvoll: Ursula Hunziker leitet seit über 60 Jahren Trainings beim Turnverein Flamatt-Neuenegg. Foto: Adrian Moser

«Laufen!» Mit kurzen Schritten geht Ursula Hunziker rückwärts. 18 ältere Männer stehen vor ihr ausgebreitet, jeder schreitet zackig auf sie zu. «Und zurück!» Hunzikers Stimme kämpft gegen die Schlagermusik an, die durch die Turnhalle dröhnt. Die Turner legen den Rückwärtsgang ein. «Und jetzt mit den Zehenspitzen!» Die Leiterin macht es vor: einmal den linken Fuss zur Seite, dann den rechten. Alle folgen brav. «Und wieder laufen!»

Montagabend in der Sporthalle Neuenegg. Wie jede Woche um 18.30 Uhr trifft sich die Gruppe «Fit 55 Plus» des Turnvereins Flamatt-Neuenegg zum Training. Drei Leiter wechseln sich ab, heute ist Ursula Hunziker an der Reihe, den Senioren einzuheizen. Mit 77 Jahren ist sie die wohl älteste Turnleiterin in der Region Bern. Seit 61 Jahren geht sie dieser Tätigkeit nach.