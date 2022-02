Zwillinge heiraten Zwillinge – Sie tun alles im Doppelpack Zwei US-amerikanische Schwestern inszenieren ihr Geschwisterleben auf Instagram und haben auch gleichzeitig ein Kind bekommen. Beide einen Buben – natürlich. Tina Huber

Dieses Viererdate geht alles gemeinsam an – selbst die Familienplanung. Foto: Instagram/@salyerstwins

Geschwister eifern einander nach, das ist in jeder Familie so. Irgendwann aber kommt der Moment, in dem die Ältere das «Ich will auch!» der kleinen Schwester nur noch peinlich findet. Bei Brittany und Briana Salyers ist das anders. Die beiden Zwillingsschwestern aus dem US-Bundesstaat Virginia tun noch heute, mit 35 Jahren, alles gemeinsam. Sie kleiden sich gleich, wohnen am selben Ort und haben zwei Brüder geheiratet: Josh und Jeremy Salyers, ebenfalls eineiige Zwillinge. Auch die Familienplanung sind sie koordiniert angegangen, und die Natur scheint bei ihrem Doppelte-Lottchen-Spiel mitzumachen. Beide Paare haben je einen Sohn bekommen: Jax und Jett heissen die beiden Buben, geboren im Januar beziehungsweise April 2021.

Das alles erfährt man auf ihrem Instagram-Kanal @salyerstwins, auf dem die beiden Schwestern regelmässig Bilder ihres Familienlebens teilen. Früher traten sie in der Fernsehserie «Extreme Sisters» auf. Dass sich die Schwestern in ein eineiiges Brüderpaar verliebt haben, ist vielleicht weniger ein Zufall, als man meinen könnte: Getroffen haben sich die vier – natürlich – an einem Zwillingstreffen in Ohio.

Eine der Schwestern erzählte einem US-Nachrichtenportal, sie hätten früher zwar auch Nicht-Zwillinge gedatet, aber schon immer davon geträumt, eineiige Brüder zu heiraten. Nur diese hätten Verständnis für die innige Verbindung zwischen Mehrlingsgeschwistern.

2018 folgte der Heiratsantrag: Zeitgleich sanken die Brüder auf die Knie und präsentierten je einen identischen Ring, selbst die Frage stellten sie im Chor, und ebenso synchron schlugen die Schwestern entzückt ihre Hände zusammen. Muss man noch erwähnen, dass auch ihr «Yes!» wie aus einem Munde kam? Jedenfalls liefen die Kameras auch bei der grossen Doppelhochzeit einige Monate später, und seither leben sie unter einem Dach und betreiben eine Hochzeits-Eventlocation.

Nun ziehen die beiden Paare ihre Söhne, die im letzten Jahr zur Welt gekommen sind, gemeinsam auf; sozusagen als eine einzige grosse Familie. Auch genetisch gesehen verbindet die Buben mehr als andere Cousins: Da ihre beiden Eltern je eineiige Zwillinge sind und somit dieselbe DNA in sich tragen, seien sie genetisch gesehen Brüder, heisst es in einem Instagram-Post. Äusserlich gesehen könnten die beiden jedenfalls zweifellos Brüder sein – sie sehen sich sehr ähnlich.

Und sollte es Familienzuwachs geben, dann bitte wieder schön im Doppelpack: Die beiden Schwestern wünschen sich, erneut gemeinsam schwanger zu sein, falls ihre Söhne jüngere Geschwister bekommen.

Die Verwandtschaft lässt sich äusserlich nicht leugnen. Foto: Instagram @salyerstwins

