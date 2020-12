Alpinismus vor 50 Jahren – Sie trotzten Sturm und Kälte Kurz vor Weihnachten 1970 starteten vier Bergsteiger zur ersten Winterbesteigung des Finsteraarhorns. Sie waren aber nicht allein mit diesem Vorhaben unterwegs. Hans Heimann

23. Dezember 1970: Trotz Temperaturen von bis minus dreissig Grad Celsius und starkem Wind meisterten Ueli Gantenbein (vorne), Paul Etter (hinten) und Ernst Scherrer (rechts) die Wintererstbesteigung am Finsteraarhorn erfolgreich. Foto: PD

«Es ist mir eine Ehre, über diese Tour mit meinen besten Bergsteigerfreunden, die nicht mehr am Leben sind, zu erzählen», beginnt Ernst Scherrer seine Geschichte von der Wintererstbesteigung des höchsten Berges im Kanton Bern. «Wir unternahmen damals jedes Jahr eine Erstbesteigungs-Tour. Kurz vor Weihnachten 1970 stand der Nordpfeiler des Finsteraarhorns auf dem Plan, denn dieser war noch nicht erstiegen.»

Aufgewachsen in Walenstadt, kletterte er schon als Jugendlicher mit seinem Bruder Andreas und Kamerad Paul Etter in den Churfirsten. Ende der 1960er-Jahre stiess Ueli Gantenbein aus Grabs zum Trio. Am 20. Dezember 1970 packten die vier St. Galler ihre Ausrüstung in zwei VW-Käfer und reisten nach Grindelwald.