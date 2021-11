Der Winter kann kommen – Sie treiben den Schnee in die Flucht Fallen die ersten Flocken, ist die Gemeinde Wynigen gerüstet. Das Team der Schneetreiber ist wieder komplett. Doch was machen die eigentlich genau? Regina Schneeberger

Die Schneetreiber sorgen für eine sichere Autofahrt. Die Windschutzscheiben putzen müssen die Leute aber selbst. Symbolfoto: Nathalie Guinand

«Wynigen hat einen neuen Schneetreiber gefunden.» Diese gute Nachricht traf kürzlich bei der Redaktion dieser Zeitung ein. «Wie schön», denkt sich die geneigte Leserin, kommt nach der ersten wohligen Freude aber schnell ins Grübeln. Was so ein Schneetreiber wohl macht? Schreitet er im Winter mit einem Laubbläser durch die Strassen und sorgt so für stimmungsvolles Schneetreiben? Oder macht er gar Frau Holle Konkurrenz?

Die Suche nach Antworten führt zu Christian Hulliger. Er ist als Gemeinderat Chef über die Schneetreiber (Frauen gibt es in diesem Amt bislang nicht).