Para-Athletin aus Aarwangen – Sie träumt von einer Finalteilnahme in Tokio Nicole Häusler vertritt die Schweiz im Sportschiessen an den Paralympics in Japan. Die Radiologiefachfrau lässt sich von ihrer MS-Erkrankung nicht einschränken. Brigitte Meier

Nicole Häusler erhielt vor 15 Jahren die Diagnose multiple Sklerose. Das hält sie aber nicht davon ab, sportlich aktiv zu sein. Foto: Beat Mathys

Zügig rollt Nicole Häusler im offiziellen Tenue von Swiss Paralympics durch die langen Gänge im Spital Langenthal. Sogar auf der Maske prangt ein kleines Schweizer Wappen. Sie kommt vom PCR-Test und wird von allen Seiten gegrüsst und beglückwünscht. Einige möchten ein gemeinsames Foto mit der Radiologiefachfrau, die in einem 50-Prozent-Pensum im Spital Region Oberaargau AG arbeitet.

Der Verschiebung der Paralympics um ein Jahr konnte sie positive Aspekte abgewinnen. Dadurch erhielt die Sportschützin genügend Zeit, um sich an das neue Gewehr zu gewöhnen und ihr nächstes grosses Ziel anzuvisieren. «Ich freue mich riesig und komme gar nicht erst dazu, nervös zu werden, weil so viel zu erledigen ist; Papierkrieg inklusive», sagt Nicole Häusler vor ihrer Abreise nach Japan. Eine Herausforderung sei neben dem zwölfstündigen Flug besonders die hohe Luftfeuchtigkeit in Tokio. Dafür hat sie sich mit einer Kühlweste gewappnet.