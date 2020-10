Extremismus in Amerika – Sie träumen schon vom Bürgerkrieg Bewaffnete Milizen werden in den USA vom ländlichen Randphänomen zu einer Gefahr für die Gesellschaft.

Mitglieder sehen sich bereits in einem Gefecht gegen sozialistische Revolutionäre. Hubert Wetzel aus Washington

Der US-Präsident wollte sich nicht von ihnen distanzieren: Anhängerinnen und Anhänger der «Proud Boys» in Portland, Oregon. Foto: Leah Millis (Reuters)

In Kenosha, Wisconsin, nannten sich die Männer mit den Sturmgewehren «Kenosha Guard». In Portland, Oregon, nannten sie sich «Patriot Prayer». Und in Lansing, Michigan, marschierten sie als «Wolverine Watchmen». Das mögen übertrieben klingende Fantasienamen sein. Aber die Bewegung, der diese Gruppen angehören, und die Bedrohung, die von ihnen ausgeht, ist real: Mindestens zwei Menschen wurden in diesem Sommer in den USA bei Zusammenstössen zwischen solchen rechten Milizen und linken Demonstranten getötet. In Michigan wurden vorige Woche 13 Angehörige der Wolverine-Watchmen-Miliz verhaftet. Sie hatten geplant, die demokratische Gouverneurin des Bundesstaats zu entführen.