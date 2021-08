E-Biken im Emmental – Sie testen die neue Herzschlaufe Mehr Genuss als Sport: Vier Freundinnen nehmen die neue Strecke in die Wynigen-Berge in Angriff. Nina-Lou Frey

Hier starten die vier Freundinnen Nadja Bisch, Claudia Urech, Andrea Müller und Martina Wiederkehr (von links) die Herzschlaufe Burgdorf Ost. Foto: Marcel Bieri

Sportlich gekleidet, treffen sich die Freundinnen vor der «Rent a bike»-Station beim Bahnhof Burgdorf. Drei der jungen Frauen übernachteten in der Jugendherberge im Schloss, die vierte im Bunde stösst erst am Morgen dazu. «Es ist ein Überraschungsausflug zum 30. Geburtstag», erklärt die Aargauerin Claudia Urech. Das ganze Wochenende verbringt die Gruppe im Emmental.

An diesem Samstag nehmen sie die 47 Kilometer lange Herzschlaufe ab Burgdorf in Angriff. «Beim E-Biken kann man gut miteinander reden und ist in der Natur unterwegs», sagt Nadja Bisch, die den Ausflug geschenkt bekam. Unterdessen haben alle Helme gefasst und entsprechend ihrer Grösse Velos erhalten. Eine kurze Einführung genügt, um die Fahrzeuge bedienen zu können.