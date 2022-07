Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Sie tanzen in der Aare Überdimensionale Libellen, ein Flusswesen und Irlands erster Beachboy: unsere Kulturtipps der Woche. Kulturredaktion

Eins mit dem Fluss: «River Being»

Die Tänzerinnen lassen sich von der Topografie, der Bewegung und vom Klang der Aare inspirieren. Foto: Kristoffer Hylland Skogheim

Ist, wer hier lebt, automatisch ein River Being, ein Flusswesen? Klar ist, die Aare prägt das Stadtbild und die Bewohnerinnen und Bewohner, wie kaum etwas anderes in Bern. Auch das Performancestück «River Being» befasst sich mit dem grünen Gewässer. Die «Verflechtung zwischen dem Fluss, der Performance und den Zuschauenden offenlegen, wiederherstellen und stärken», dies das etwas kryptische Vorhaben der Tänzerinnen Vera Ilona Stierli, Ingvild Marstein Olsen und Olivia Edginton. Inspiriert von der Topografie, der Bewegung und vom Klang des Flusses performen sie zu Livemusik von Guoste Tamulynaite direkt vor Ort am Ufer der Aare. (sas)