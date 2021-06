Kopf des Tages – Sie sucht nach der neuen Petra Gössi Saskia Schenker präsidiert die Findungskommission der FDP. Die Baselbieterin hat Erfahrung mit komplexen Aufgaben. Alessandra Paone

Saskia Schenker wohnt mit ihrem Ehemann in Itingen im Kanton Baselland. Sie ist Präsidentin der Baselbieter FDP. Foto: Kostas Maros

Petra Gössi hatte soeben ihren Rücktritt als Präsidentin der FDP Schweiz bekannt gegeben, da meldet sich Saskia Schenker auf Twitter: «Danke für alles, liebe Petra Gössi», schreibt sie. Zuvor hatte sich die Präsidentin der Baselbieter Freisinnigen schon im Namen der Kantonalpartei bei Gössi für die geleistete Arbeit und den «unermüdlichen Einsatz» bedankt. Man bedaure ihren Schritt.

Nur eine Woche später wird bekannt, dass Saskia Schenker die Findungskommission der FDP präsidiert, die eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Gössi suchen soll. Das überrascht im ersten Moment. Die FDP befindet sich in einer Krise; sie ist intern zerstritten. Wer das Parteipräsidium übernimmt, muss erst einmal für Ruhe sorgen und vermitteln zwischen den einzelnen Gruppierungen, die sich öffentlich Machtkämpfe liefern. Bundesrätin Karin Keller-Sutter fordert am Freitag im Interview mit der NZZ «eine führungsstarke Persönlichkeit». Sie finde die Flügeldiskussion in dieser Frage destruktiv. «Da muss die FDP aufpassen, dass sie sich nicht selber kannibalisiert.»