Disput in der Kirche Langenthal – Sie streiten über Gott und die Verfassung Darf eine Verfassung Gott noch anrufen? Oder muss sie es sogar? SP-Nationalrat Fabian Molina wagte sich in die Höhle des Löwen. Stephan Künzi

Möchte niemanden ausschliessen und deshalb Gott aus der Verfassung streichen: Fabian Molina, SP-Nationalrat aus Zürich. Foto: Iris Andermatt

Disputationen haben bei den Reformierten eine lange Tradition. Ja, letztlich hat ein solcher Wettstreit der Worte und Gedanken überhaupt erst dazu geführt, dass die hiesige Landeskirche entstanden ist. 1528 lud die Obrigkeit zur legendären Berner Disputation über zehn Thesen ein, die die Grundsätze des neuen Glaubens formulierten.

Kecker Vorstoss

Zu einem Disput mit – zugegeben – klar weniger weitreichenden Folgen lädt an diesem Vormittag auch die reformierte Kirche in Langenthal ein. Die Steilvorlage hat ihr vor ziemlich genau einem Jahr ein Zürcher Politiker geliefert. SP-Nationalrat Fabian Molina forderte in einem Vorstoss keck, Gott müsse aus den einleitenden Worten zur Bundesverfassung gestrichen werden.