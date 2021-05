OSC Lille vor dem Titelgewinn – Sie streiten, haben Schulden – und ärgern Neymar trotzdem Während das steinreiche PSG schwächelt, greift ein Provinzclub nach den Sternen: Lille steht in Frankreich vor dem Meistertitel. Vier Gründe für den Coup. Fabian Sangines

Gefallen sich in der Rolle der Aufmüpfigen: Lille (und dessen Abräumer Benjamin André) nerven die PSG-Startruppe um den Brasilianer Neymar sichtlich. Foto: Imago Images/PanoramiC

Die dubiose Macht

Gross versteckt hatte er es eigentlich nie. Das Herz des Gérard Lopez schlägt für (schnelle) Autos, seine Sammlung soll an die 85 Exemplare betragen. Sündhaft teure, versteht sich. Denn der spanisch-luxemburgische Doppelbürger investierte unter anderem früh in Skype – beim Verkauf des Start-ups an Ebay für 3,1 Milliarden US-Dollar verdiente er deshalb zünftig mit.

Mit diversen Geschäften brachte der Polyglotte, der fliessend Spanisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch, Portugiesisch und Luxemburgisch spricht, das nötige Kleingeld auf, um zuerst den Formel-1-Rennstall Lotus und später den französischen Erstligisten OSC Lille aufzukaufen.