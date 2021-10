Tödliche Selfie-Unfälle – Sie sterben für die Likes Von der Klippe gestürzt, beim Posieren von der Waffe getroffen: Selfies können tödlich enden. Eine Studie zeigt nun, wen es wo am ehesten trifft. Sandro Benini

Die Influencerin Sophia Cheung und eine ihrer waghalsigen Aktionen. Im Juli 2021 kam die 32-Jährige aus Hongkong bei einem Selfie-Unfall an einem Wasserfall ums Leben. Foto: Instagram @hike.sofi

Sophia Cheung war 32 Jahre alt und liebte das Risiko. Das bezeugen all die Fotos und Selfies, die sie in sozialen Medien wie Instagram und Tiktok veröffentlichte: Cheung am Klettern in atemberaubender Höhe, beim Fahren im Kajak, Cheung, wie sie sich mit beiden Händen an einem Felsvorsprung festhält. Unter ihr ein Abgrund, am Horizont versinkt die Sonne im Meer.

Die junge Frau aus Hongkong war Influencerin und Model und laut Presseberichten eine Social-Media-Berühmtheit. Am 10. Juli 2021 glitt sie aus, als sie im Park Ha Pak Lai ein Selfie an einem Wasserfall schiessen wollte. Sie stürzte aus einer Höhe von fünf Metern ins Wasser und starb. Auf Instagram hatte sie in ihrer Biografie geschrieben: «Das Leben sollte spassig sein, nicht dumm.»