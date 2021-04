Kirche in Zeiten von Corona – «Sie spüren, dass Gott ihnen Gutes tut» Roland Jordi erlebt als Heimseelsorger, dass sich die Menschen im Dahlia Lenggen während der Pandemie näherkommen. Und in der Krise neue Seiten an sich entdecken. Susanne Graf

Häufiger als vor der Krise ist Pfarrer Roland Jordi zu Besuch im Altersheim. Foto: Raphael Moser

Wenn Roland Jordi hört, dass es Altersheimbewohnerinnen und -bewohner gibt, die sich während der Pandemie zuweilen wie im Gefängnis fühlen, kann er das schlecht nachvollziehen. Jedenfalls stimmt es nicht mit den Erfahrungen überein, die er als Heimseelsorger im Dahlia Lenggen in Langnau macht.

Wenn er alt wäre und entscheiden könnte, ob er in Zeiten der Pandemie zu Hause oder in einem Heim leben wolle, «würde ich in zehn Fällen neunmal das Heim wählen», sagt er. «In einer solchen Institution ist viel mehr Leben möglich als allein in einer Wohnung.»