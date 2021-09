Auf dem Aebi-Areal – Sie sprayen auf Baublachen Was sonst meist im Dunkeln und unter Zeitdruck gemacht wird, konnte in Burgdorf für einmal in Ruhe und im Bereich der Legalität stattfinden: Sprayen. Nina-Lou Frey

Aaron Feldmann, welcher den Event initiierte, sprayt seinen Künstlernamen mehrfarbig. Foto: Enrique Munoz Garcia

Die Sonne brennt, der Geruch nach Gas liegt in der Luft. Ungefähr 20 Künstler und Künstlerinnen besprayen auf dem Aebi-Areal Baublachen. Die weissen Flächen grenzen das gut 2200 Quadratmeter grosse Areal vom Strässchen in der Nähe des Bahnhofs Burgdorf ab. Leute auf dem Velo halten an und schauen zu. Weitere Sprayerinnen und Sprayer stossen zum sogenannten Jam dazu.

Es wird wenig gesprochen, dafür viele Flächen mit Farbe versehen. Die jungen Erwachsenen, die sich hier mit den Spraydosen austoben, scheinen konzentriert. Sie lassen sich von den Beobachtenden nicht stören. Selten kann mit einer solchen Gelassenheit gesprayt werden. Das liegt wohl vor allem daran, dass es hier für einmal legal ist.