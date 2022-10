Pionierin zurück in Langenthal – Sie sprach als eine der Ersten über Essstörungen Bettina Isenschmid leitet das neue Zentrum für Essstörungen und Adipositas. Sie erwartet eine hohe Nachfrage – auch wegen der Pandemie. Julian Perrenoud

Chefärztin Bettina Isenschmid will Patientinnen und Patienten ganzheitlich behandeln können. Foto: Beat Mathys

In ihrem Büro auf dem umgestalteten früheren Bettenstockwerk wirkt Bettina Isenschmid entspannt, als sie an diesem Nachmittag zum Gespräch lädt. Der Flur ist noch menschenleer. Das dürfte sich in den nächsten Tagen ändern. Denn ab sofort ist das neue Zentrum für Essstörungen und Adipositas im Spital Region Oberaargau (SRO) offen, schon bald werden hier die ersten Patientinnen und Patienten behandelt.