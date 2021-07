Kunst im alten Schulhaus in Rüedisbach – Sie spielt mit Licht und Formen An der Sonne oder unter einer Lampe macht Claudine Dällenbach Fotogramme, insbesondere von Pflanzen. Ihre Werke sind in der Ausstellung Photo Schweiz in Zürich zu sehen. Nina-Lou Frey

In einem ehemaligen Schulzimmer hat sich Claudine Dällenbach ein Atelier eingerichtet. Foto: Raphael Moser

Die Werkbänke aus Holz und die Wandtafel erinnern daran, was früher in dem grosszügigen Raum gemacht wurde. Wo Kinder nähten und sägten, richtete Claudine Dällenbach ein Atelier ein. Hier widmet sie sich der Kunst. Die 56-Jährige kaufte das ehemalige Schulhaus in Rüedisbach vor neun Jahren. Der Charakter des Gebäudes blieb erhalten.

An den Wänden hängen etliche Bilder, Werkzeuge und Gegenstände. Einige der Werke bestehen aus Gipskartonplatten oder Papier, andere sind sogenannte Fotogramme. Staubsauger, Musikanlage und Holzlatten fügen sich in die Materialsammlung ein. Die Architektin nimmt einen verdorrten Blumenstrauss, welcher mit einer Schnur an einem Nagel befestigt war, und sagt: «Ich rette Materialien vor dem Abfall.»

Die Belichtung ist entscheidend

Die Blumen hätten eigentlich auf dem Kompost landen sollen. Doch Dällenbach behielt den Strauss aus Lilien und benutzt ihn, wie etliche weitere auch, für die Fotogramme. Daraus entstehen mit einem fotografischen Edeldruckverfahren Pflanzenporträts oder in den Worten der Künstlerin «Seelenabdrücke». Die Formen sind von tiefem Schwarz über Graustufen bis ins Weiss gefärbt und liegen eingebettet in den Papierfasern.

«Es ist ein langer Prozess, bis ein solches Abbild entsteht.» Er beginnt mit dem Entwickeln einer Bildidee und endet mit dem Montieren des Bildes im Rahmen. Dazwischen liegen viele Arbeitsschritte. Sie trage eine Lösung aus Platinum-, Palladium- und Eisensalzen mit dem Pinsel auf ein Aquarellpapier auf. Sobald das Papier trocken ist, lege sie es in eine Schachtel. «Auf dem Bildfeld komponiere ich meine Geschichte», erzählt die Künstlerin. Dieser Prozess findet jeweils in der Dunkelkammer eines Fotolabors statt, welches Dällenbach von einem Fotografen benutzen kann.

Auch gesammelte Kirschen wandern mal statt in den Mund aufs Bild. Foto: Raphael Moser An der Photo Schweiz stellt Dällenbach ausschliesslich Fotogramme von getrockneten Blumensträussen aus, die ihr Freunde und Bekannte schenkten. Foto: Raphael Moser 1 / 2

Es begann mit Kirschen

Die Komposition wird anschliessend direkt an der Sonne belichtet oder auch im Labor durch UV-Licht. Die Länge der Belichtung ist sehr unterschiedlich und kann Sekunden bis Minuten dauern, je nach künstlerischer Absicht. «Wenn ich draussen arbeite, hilft der Wind mit», sagt die Architektin und schmunzelt. Manchmal verschiebe der Wind die feinen Blüten oder Stängel und verändere damit auch das Bild. «Meist positiv.»

Anschliessend entwickelt Dällenbach das sogenannte Platinum-Palladium-Fotogramm im Dunkeln. Nachdem sie das Bild in eine Entwickler-Lösung getaucht hat, badet sie es in Säure und Wasser. Alle Bilder sind Unikate, die sie zu unterschiedlichen Preisen verkauft.

Alles kommt unters Licht

Immer wieder nimmt Dällenbach neue Fotogramme hervor. «Welches Bild am Ende entsteht, ist jedes Mal eine Überraschung.» Dällenbach experimentiert mit unterschiedlichen Gegenständen, insbesondere mit Pflanzen. «Vielleicht zeigt die neue Bildserie verschiedene Teekräuter.» Eine Nachbarin hat sie auf die Idee gebracht, als sie einen Sack voller Lindenblüten vorbeibrachte.

Auch die Serie der getrockneten und gedorrten Blumensträusse, die momentan an der Photo Schweiz in Zürich gezeigt wird, ist aus dem Alltag heraus entstanden. Die Blumen hätten ihr die Räume verschönert. «Als Druck tun sie es jetzt noch etwas länger.»

Während sie ihre Fotogramme ordnet, sagt sie: «Wenn ich mich der Kunst widme, wird es im Kopf still.» Neben den Fotogrammen macht sie Kunst aus Gipskartonplatten, Plastiksäckchen und Papier. Beispielsweise verwendet sie gebrauchtes Brotpapier. Grundsätzlich umgibt sich Dällenbach gerne mit Materialien, die altern. «Mitaltern können.»

