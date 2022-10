Alternativer Rock aus Thun – Sie spannen ihre Fans auf die Folter Bis Ende Jahr veröffentlichen die Tenter Hooks fünf neue Songs und ihr zweites Album. In ihren Texten verarbeiten sie persönliche wie auch gesellschaftliche Themen. Murielle Buchs

Bis Ende Jahr veröffentlicht die Thuner Band Tenter Hooks fünf neue Singles. Alle zusammen erscheinen im Dezember auf einer EP zusammengefügt. Foto: PD

Ein Mann steht in der Menschenmenge. «Ich versuchte immer so zu sein wie die anderen», sagt er zu sich: «Aber damit ist jetzt Schluss.» Der Mann zückt seine Waffe und schiesst in die Menge… «Diese Welt ist verrückt.» Zum Glück ist dieses Schreckensszenario bloss Inhalt des neuen Songs «Crzy» der Thuner Alternative Rockband Tenter Hooks.