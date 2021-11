Flusskreuzfahrt für Feinschmecker – Sie sorgen für die Musik an Bord Gourmetfestival auf dem Rhein: Wie ein junger Koch und ein erfahrener Musiker bei den Passagieren punkten. Christoph Anmann

Sein Repertoire umfasst 2500 Stücke: Der norddeutsche Musiker Claus Speder sorgt beim Gourmetfestival für das musikalische Rahmenprogramm – und für gute Stimmung. Foto: Jacqueline Vinzelberg

Als die MS Excellence Princess bei Flusskilometer 193 in die Schleuse von Ottmarsheim gleitet, ist das Werk in der Bordküche vollbracht. Hinter den Vogesen geht die Sonne unter, und Sebastian Rösch atmet durch: «Eben haben wir zu fünft Kohlrabidreiecke gefaltet, je drei für 150 Teller.» Der 33-jährige Chefkoch arbeitet für einen Nachmittag und einen Abend fern seiner Zürcher Wahlheimat an Bord des 135 Meter langen Flusskreuzfahrtschiffes. Rösch zaubert beim Excellence-Gourmetfestival ein Sechs-Gänge-Menü auf den Tisch.

Seit 2013 organisiert Flussreisenveranstalter Mittelthurgau das Feinschmeckertreffen auf dem Rhein zwischen Basel und Strassburg. Nach einjähriger Corona-bedingter Zwangspause sind in diesem Spätherbst 33 hochdekorierte Köchinnen und Köche an 43 Abenden auf zwei Schiffen am Werk. Sie vereinigen 40 «Michelin»-Sterne und über 450 «Gault Millau»-Punkte.