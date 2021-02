Frau in Bern vor Gericht – Sie soll mit einem Polizeitrick Rentnerinnen abgezockt haben In Bern steht am Freitag eine Frau vor dem Wirtschaftsstrafgericht, der vorgeworfen wird, alleinstehende ältere Frauen um ihr Erspartes betrogen zu haben.

Die Deliktsumme beträgt rund 300'000 Franken. Foto: Adrian Moser

Vor dem Wirtschaftsstrafgericht in Bern steht seit Freitagvormittag eine Frau, der vorgeworfen wird, sich an einem grossangelegten Telefontrickbetrug beteiligt zu haben. Die Angeklagte sieht sich hingegen weniger als Täterin denn als Opfer von Hintermännern.

Von diesen unbekannten Mittätern sei ihr angeboten worden, Geld abzuholen, das Leute in Kryptowährungen investieren wollten. Ihr selber winke ein Gewinn von zwei bis zweieinhalb Prozent, so das Versprechen. Sie sei zu den ihr aufgetragenen Adressen in der Schweiz gefahren und habe das Geld abgeholt und wie verlangt weitergeleitet, sagte die Frau vor Gericht.

Dass das oftmals in Briefkästen deponierte Geld von Seniorinnen stammte, die auf eine fiese Telefonbetrugsmasche hereingefallen waren, habe sie nicht gewusst.

Dies glaubte ihr der Staatsanwalt nicht. Die Angeklagte habe gewusst, was sie tue. Sie habe aus egoistischen Motiven gehandelt, um an schnelles Geld zu kommen. Die Frau sei massgeblich am Erfolg der mutmasslich aus der Türkei operierenden Bande beteiligt gewesen. Laut Staatsanwalt handelt es sich um den grössten solchen Fall, der im Kanton Bern bisher angeklagt wurde. Die Deliktsumme beträgt rund 300'000 Franken.

Der Staatsanwalt forderte für die Angeklagte einen Schuldspruch wegen gewerbsmässigen Betrugs und Geldwäscherei. Sie sei zu einer Freiheitsstrafe von 42 Monaten und einer bedingten Geldstrafe von 100 Franken zu verurteilen. Ausserdem sei die Frau sieben Jahre des Landes zu verweisen.

«Das ist ein Drama»

Ganz anders der Verteidiger. Er sprach von «einem Drama», nicht nur für die geschädigten Seniorinnen, sondern auch für seine Mandantin. Auch sie sei letztlich hintergangen worden von einer Bande, die sich auf sogenannte Polizeitrickbetrügereien spezialisiert habe.

Die Angeklagte sei auf der ganz untersten Stufe dieser Organisation gestanden und habe lediglich ausgeführt, was man ihr aufgetragen habe. Sie habe weder das Alter noch die Namen der Opfer gekannt.

Die Strippenzieher hatten laut Verteidiger gar kein Interesse daran, die Angeklagte über den wahren Grund der Geldabholungen aufzuklären. Sie hatten sich eine lukrative Betrugsmasche erschlossen und wollten das Geld möglichst nicht noch mit weiteren Personen teilen.

Dafür spricht laut Verteidigung der kleine Gewinn von zwei bis zweieinhalb Prozent, der seiner Mandantin versprochen worden war. Diese Prozentzahl habe sie glauben lassen, es handle sich tatsächlich um ein Geschäft mit Cryptowährungen, an dem sie beteiligt sei.

Der Verteidiger forderte für seine Mandantin einen Freispruch in allen Punkten.

Bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils gilt für die Angeklagte die Unschuldsvermutung.

Auf Abzocke

Die Angeklagte reiste vom Herbst 2019 bis im Frühling 2020 mehrfach von der Türkei in die Schweiz, um Geld abzuholen und in die Türkei weiterzuleiten. 17 solcher Geldabholungen glückten, in vier Fällen blieb es beim Versuch.

Die Masche der Bande war, im Telefonbuch Personen mit älter klingenden Namen zu suchen, vorwiegend Frauen, und diese anzurufen. Die Anrufer gaben sich als Polizei oder Staatsanwalt aus. Auf dem Telefondisplay der Opfer erschien die Notrufnummer 117 der Polizei oder zumindest eine Schweizer Telefonnummer.

Die Anrufer gaben an, in einem Fall von korrupten Bankbeamten oder Einbrecherbanden zu ermitteln. Sie machten den Seniorinnen weis, dass ihr Erspartes in Gefahr sei und sei es zum Schutz oder zur Aufklärung des Falles der Polizei übergeben sollten.

Die Seniorinnen werden unter Druck gesetzt, Geld von der Bank abzuholen und es im Briefkasten zu deponieren. Die Täter machen es sich zunutze, dass ältere Menschen meist mit grossen Respekt vor der Polizei handelten. Überrumpelt, verwirrt und unter starkem Zeitdruck, tun sie, was von ihnen verlangt wird.

Die Berner Kantonspolizei warnt regelmässig vor solchen Trickbetrügern.

Das kantonale Wirtschaftsstrafgericht wird sein Urteil am späten Freitagnachmittag bekanntgeben.

SDA/ske