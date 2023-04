Tagestipp: Caroline Chevin – Sie singt im Auto – und nun wieder auf der Bühne Die Luzerner Soulsängerin tritt mit ihren neuen Songs im Kulturhof Schloss Köniz auf. Hannah Burger

Die 48-jährige Soulsängerin Caroline Chevin liebt es, beim Autofahren laut zu singen. Foto: PD

Die Luzerner Soulsängerin Caroline Chevin, die mit ihrem Album «Feel Real» 2008 ihre musikalische Solokarriere begann, ist zurück auf den Schweizer Bühnen. Für ihre Singleauskopplung «Back in the Days» (2010) blieb sie rund 80 Wochen in den Schweizer Airplay-Charts. 2011 wurde sie mit dem Swiss Music Award in der Kategorie «Best Breaking Act National» ausgezeichnet. 2022 machte sie bei der dritten Staffel «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» mit. Mit ihrem neuesten Album «Note to Self» ist sie zu Gast im Kulturhof Köniz. (hb)

