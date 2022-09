Jodlerinnen Engelhooren – Sie singen von der Schönheit ihrer Heimat – mit etwas Wehmut Im Oberhasli schloss sich vor 12 Jahren eine Gruppe Jodlerinnen zusammen – und mischte damit die männerdominierte Szene auf. Mittlerweile blicken sie auf ein erfolgreiches Jahrzehnt zurück. Murielle Buchs

Die Jodlerinnen Engelhooren vor den Engelhörnern, der Bergkette, die sie zu ihrem Namen inspiriert hat. Foto: PD

«Es Wunder het d Natür vollbracht ir alte Aareschlucht.» In ihren Liedern besingen die Jodlerinnen Engelhooren aus dem Haslital das traditionelle Leben von einst. Sie singen von ihrer heimischen Bergwelt, vom Leben als Chüejer, vom Dorfleben oder der Liebe. «Es geht um die Schönheit unserer Heimat und des traditionellen Lebens in den Bergen», fasst Christine Kehrli, Dirigentin der Engelhooren, zusammen. Und ergänzt: «Und vielleicht gibt es in unseren Liedern auch etwas Wehmut, dass in der modernen Zeit Wertvolles verloren geht.»