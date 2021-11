Verschwörungsmythos QAnon – Sie sind viele, und sie sind fanatisch In der Schweiz rufen die Anhänger des Kults zum Widerstand auf, in den USA warten sie darauf, dass Tote auferstehen. Was die aktuellen Entwicklungen um QAnon bedeuten. Alexandra Kedves

Q-Zeichen wurden schon 2018 an Kundgebungen für Donald Trump hochgehalten. Foto: Keystone

Für den 29. November hatten die Akteurinnen und Akteure auf dem Telegram-Kanal «Q Anons Schweiz» zum Generalstreik aufgerufen wegen des Covid-19-Gesetzes. Gestreikt wurde dann nicht. Doch im Kanal gehts unvermindert weiter mit Corona-Desinformationen, etwa über den «Impfgenozid an Kindern», mit Obstruktionsfantasien und der QAnon-Botschaft «Vertrau dem Plan».

Beim Eingang der Beiz Walliserkanne in Zermatt wiederum, in der Wirte die Zertifikatspflicht nicht anwandten, prangt das Graffito «WWG1WGA»: ein Akronym des QAnon-Slogans «Where we go one, we go all», der in solchen Telegram-Kanälen ebenso Standard ist wie die Angst vor dem «Great Reset», dem Umbau der Gesellschaft durch «die da oben».