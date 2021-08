E-Biken im Emmental – Sie sind über 10’000 Kilometer gefahren Nachdem Ursula und This Reinhardt mit ihrem Tandem die Welt erkundet haben, sind sie nun mit E-Bikes in der Region unterwegs. Nina-Lou Frey

Ursula und This Reinhardt hatten bis anhin keine Auseinandersetzungen auf den gut besuchten E-Bike-Strecken. Foto: Beat Mathys

Auf dem Gepäckträger ist ein zweiter Akku befestigt, auf der Seite eine Velotasche. Schon an der Ausrüstung merkt man, dass Ursula und This Reinhardt oft mit dem E-Bike unterwegs sind. Das pensionierte Ehepaar fuhr alle sechs «Hügu Himu»-Schlaufen ab, einige mehrmals. «Es ist dermassen schön hier», begründet This Reinhardt.

Wegen der sanften Hügellandschaft, der ländlichen Baukunst und der Infrastruktur nehmen sie die Reise vom Seeland ins Emmental regelmässig auf sich. Über 10’000 Kilometer haben die beiden mit den E-Bikes, welche sie vor zwei Jahren kauften, bereits zurückgelegt.