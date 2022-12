Inklusives Wohnen in Bern – Sie sind jung, haben eine Behinderung und gründen eine WG Drei Freunde wagen den Schritt in ein selbstbestimmtes Leben – trotz kognitiver Behinderung. Ob ihr Plan aufgeht, entscheidet nun der Grosse Rat. Brigitte Walser

Tino Kölliker, Julia Trapp und Jonathan Schweyer auf dem Weg in ihr zukünftiges Zuhause. Foto: Raphael Moser

Ab und zu beschleichen Julia Trapp Zweifel, wenn sie an ihre zukünftige Wohngemeinschaft denkt. «Ich habe Angst, wenn ich ehrlich sein darf», sagt sie. Die 21-Jährige erzählt, dass ihre Gedanken manchmal von einer Sekunde zur anderen die Richtung änderten, und zwar von: «Supercool, ich werde in eine WG ziehen!» bis hin zu: «Es ist ein sehr grosser Schritt in die Selbstständigkeit …»