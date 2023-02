Matic als «Cupheld» des FC Thun – Sie sind die Matchwinner beim Coup gegen Luzern Mit einem couragierten Auftritt überraschen die Oberländer den Super-League-Club. Vier Akteure treten besonders positiv in Erscheinung. Adrian Horn

Keeper Mateo Matic führt den FC Thun in den Cupviertelfinal. Foto: Freshfocus

Möglicherweise war das nun dieser eine grosse Auftritt, auf den das Umfeld gewartet hatte. Am Dienstagabend demonstrierte der FC Thun, welch Potenzial in diesem aufregenden Kader steckt. Mit dem FC Luzern bezwang er einen ziemlich hoch gehandelten Super-League-Vertreter, über den jüngst nach dessen Sieg in Basel gesagt wurde, er sei gegenwärtig vielleicht die zweitbeste Mannschaft der Schweiz.