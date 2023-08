Infomobil an der Sense – Sie sind die Dolmetscher der Natur im Gantrisch-Park Mit einem Infomobil sollen Parkbesuchende für die Natur begeistert werden. Dazu werden verschiedene Lockmittel eingesetzt. Livia Bieri

Parkbotschafter Thomas Schober und seine Kollegin Yvonne Motzer im Gespräch mit einem Besucher des Infomobils. Foto: Iris Andermatt

Es ist ein warmer Sommertag, und viele zieht es ins kühle Nass der Sense. Doch auch an Land gibt es etwas zu erleben. So war am Sonntag in der Nähe der Sodbachbrücke im Naturpark Gantrisch ein relativ neues Phänomen zu beobachten: ein grün-oranges Infomobil mit farbigem Sonnenschirm. Bedient wird dieses von Parkbotschafterinnen und -botschaftern.

Doch was hat es mit dem farbigen Infowagen auf sich? «Das grosse Ziel ist, die Akzeptanz und den Respekt für die Natur zu fördern», sagt Lydia Plüss, Geschäftsführerin des Fördervereins Region Gantrisch. Die Art und Weise spielt für den Verein dabei eine wichtige Rolle. «Wir wollen nicht den Zeigefinger erheben», so Plüss. Konkret: Auf eine positive Art soll erklärt werden, wieso welche Regeln für die Pflanzen und Tiere im Park wichtig sind.

Lydia Plüss (Geschäftsführung), Claudia Vonlanthen (Projektleiterin Wissen) und Martina Summermatter (Leitung Kommunikation) sind sehr zufrieden mit dem Infomobil. Foto: Iris Andermatt

Um das Interesse der Leute für ihr Anliegen zu wecken, hat sich das Team schon einiges überlegt. Viele werden sicherlich vom Gratis-Biosirup angelockt. Doch auf der Holzablage des Infomobils gibt es noch viel mehr zu entdecken. Ein echtes Biberfell zum Beispiel, das angefasst werden darf. Kinder können sich kleine Forschungsbeutel ausleihen, die unter anderem Thermometer und Lupen enthalten. Es gibt eine Schachtel, in der Steine und hohle Vogeleier nebeneinanderliegen, um zu demonstrieren, wie schwierig sie zu unterscheiden sind.

Gerade wegen der Vogeleier gelten für Hunde im Park spezielle Regeln. Sie müssen im Naturschutzgebiet während gewisser Zeitspannen im Jahr angeleint werden. Für Vierbeiner, die bereits angeleint sind, gibt es vom Infomobil ein Säckchen Leckerli. Parkbotschafter Thomas Schober erzählt dazu: «Einer von dreien kennt die Regel gar nicht, wenn man es den Leuten aber erklärt, reagieren sie fast immer mit Verständnis.» Die Parkbotschafter und -botschafterinnen übernehmen eine Art Übersetzerfunktion zwischen Natur und Mensch.

Botschafter trifft auf Naturexperten

Das Infomobil steht seit vergangenem Mai im Einsatz und war bisher gut zehnmal unterwegs. An der Sense, aber auch auf Märkten und an Hoffesten. Die Botschafterinnen und Botschafter sind dagegen bereits seit 2021 im Auftrag des Naturparks Gantrisch auf Patrouille, um den Menschen die Natur näherzubringen. Im Winter auf dem Gurnigel, im Sommer an der Sense. Mittlerweile seien es fast dreissig Menschen, die abwechselnd im ehrenamtlichen Einsatz seien, erzählt Lydia Plüss.

Doch lohnt sich der Aufwand überhaupt? Laut Plüss sind die Rückmeldungen durchwegs positiv. Auch Parkbotschafter Schober ist vom Projekt überzeugt. Er erzählt von Familien, die nach ihrer Wanderung ein zweites Mal bei ihm haltmachen und erzählen, was sie gefunden haben, zum Beispiel Tierspuren.

Und dann gibt es immer wieder Momente, in denen selbst der Parkbotschafter etwas lernen kann. So wird er gelegentlich in Gespräche mit Naturspezialisten verwickelt, zum Beispiel Pilzexperten. Die Freiwilligenarbeit für den Naturpark Gantrisch ist für Schober eine befriedigende Arbeit, die ihm Hoffnung gibt.

Parkbotschafterin Yvonne Motzer informiert den jungen Badegast über die Lebewesen im Wasser. Foto: Iris Andermatt

Das Infomobil wurde speziell angefertigt. Finanziert wurde es durch das Projekt Naturparkstationen, bei dem auch die zwei Berner Pärke Chasseral und Diemtigtal dabei sind. Dieses Projekt wird bis ins Jahr 2024 von der Wyss Academy for Nature der Uni Bern begleitet, das Infomobil wird aber darüber hinaus im Naturpark Gantrisch im Einsatz bleiben.



Lydia Plüss’ Botschaft ist: «In der wertvollen Natur und in den wunderschönen Landschaften sollen sich alle wohlfühlen, Menschen, Tiere und Pflanzen.»

