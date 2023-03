Uferschutz an Oberländer Seen – Sie setzen sich für die Umwelt ein – und brauchen mehr Geld Im Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee engagieren sich zwei neue Vorstandsmitglieder für die Umwelt. Finanziell sieht es für den Verein nicht rosig aus. Monika Hartig

Andreas Fuchs aus Interlaken, Präsident des Uferschutzverbands Thuner- und Brienzersee UTB, wurde an der 91. Generalversammlung für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. Foto: Monika Hartig

«Der fortschreitende Gletscherschwund, die zunehmende Erwärmung der Seen- und Fliessgewässer und der rasante Artenschwund beschäftigen uns langfristig», sagte Andreas Fuchs in seinem Jahresbericht. Fuchs ist Präsident des Uferschutzverbands Thuner- und Brienzersee UTB, der am Freitag im Hotel Interlaken seine 91. Generalversammlung mit 46 Stimmberechtigten durchführte. Ein Highlight 2022 war die Fertigstellung des Rudolf Walther-Platzes in Merligen. Derzeit arbeitet der UTB an seiner Präsentation auf Social Media.