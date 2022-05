Tagestipp: The King’s Singers – Sie setzen Massstäbe für A-cappella-Gesang The King’s Singers sind bekannt für ihre unübertroffene Technik, musikalische Vielseitigkeit und einzigartige Bühnenpräsenz. Alexander Sury

Von Schubert bis zu Queen: The King’s Singers sind mit ihrem akutellen Programm «Songbirds» unterwegs. Foto: zvg

The King’s Singers wurden 1968 von sechs Chorstudenten des King’s College in Cambridge gegründet. Zufällig bestand die Gruppe damals aus zwei Countertenören, einem Tenor, zwei Baritonen und einem Bass. Diese Formation blieb seit ihrem Debüt bis heute unverändert. Was die Gruppe seit jeher auszeichnet, ist ihre stilistische Vielfalt. Souverän reizen sie die Repertoiregrenzen aus und sind gleichzeitig in den Ursprüngen der britischen Chortradition verankert. Das aktuelle Programm «Songbirds» kombiniert Musik aus den vergangenen 500 Jahren mit Melodien aus den letzten Jahrzehnten – unter anderem mit Schubert, Ravel, den Beatles und Queen. (lex)